Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По словам синоптиков, до четверга включительно погода в Москве и Московской области будет обусловлена антициклоном. В среду и четверг температура может подняться до +25...+27 °С, а в пятницу в столице возможны осадки с грозой.

Фото: АГН «Москва» © Сергей Киселев АГН «Москва» © Сергей Киселев

В Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры, сообщил RT руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Синоптик рассказал, что в понедельник, 6 июня, существенных осадков в столице не ожидается.

«Завтра мы будем находиться на периферии антициклона. Температура будет близка к норме. По Москве максимальная температура +20...+23 °С, по области +20...+22 °С», — сказал он.

Специалист отметил, что до четверга включительно погода в Москве и Московской области будет обусловлена антициклоном.

«Поэтому с каждым днём температура будет повышаться. В среду и четверг +25...+27 °С по Москве. Ночью температура будет находиться в пределах +12...+14 °С в столице, а в области +11...+14 °С», — добавил Варакин.

В пятницу в столице возможны осадки с грозой, добавил специалист.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заметил, что предстоящая неделя будет «двуликой».

«Первая часть, вплоть до среды у нас восточная часть антициклона, северо-западный ветер, температура в пределах +21...+23°С, но без осадков. В четверг мы переходим на сторону тепла. Температура повышается до +25...+26°С, четверг без осадков. А в пятницу и конец недели мы попадаем во фронтальную зону и поэтому нас ждут грозы, но грозы на фоне очень тёплой погоды. Температура останется в пределах +24...+26°С», — рассказал он.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ко Дню России 12 июня воздух в Москве может прогреться до +28°С. По его словам, на следующей неделе «лето будет набирать ход, и ближе к выходным столбики термометров покажут июльские значения».

«С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России, в частности в Москве, обусловится погожим антициклоном. Днём воздух прогреется с +18 ...+плюс 23°С в начале недели, до +22 ... +27°С в конце», — рассказал Тишковец РИА Новости.

При этом в пятницу и выходные атмосфера станет неустойчивой, что вызовет скоротечные грозовые дожди.

«Под утро уже не ниже +12 ...+плюс 17°С , а после полудня столбики термометров поднимутся до +23 ... +28°С , что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета», — разъяснил Тишковец.

Ранее синоптик отмечал, что россиян ждёт «медовое» лето, для которого характерны безветрие, тепло, умеренная влажность и чередование солнечных дней со скоротечными ливнями.

«Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1,0°С — её превышением», — рассказал он.

Как сообщала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17°С.

«Средняя температура ночью будет +10 ...+12°С, днем +22...23°С», — сказала Макарова РИА Новости.

По её информации, погода в Москве в июне будет неустойчивой, однако колебания будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме.

При этом на севере и юге европейской части России среднемесячная температура воздуха в июне будет чуть выше нормы, добавила Макарова.

Ранее Александр Шувалов в беседе с URA.RU также рассказал об июньской погоде в российских регионах.

«В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4...-6 ˚С, в отдельные дни до -8 ˚С. ... В Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае ...ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня. Всплески тепла будут, но кратковременные», — заявил он.

По его словам, в середине июня в Якутске, Оймяконе и Верхоянске ожидается до +30 ˚С.

«На Черноморском побережье +30 ˚С, в степной части до +32 ˚С. К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30 ˚С, а в Северной его части и на Нижней Волге — до +36 ˚С», — сообщил Шувалов.

Между тем Юрий Варакин рассказывал, в каких российских регионах уже можно купаться. По его словам, наиболее тёплая морская вода — на берегах Азовского моря, там она прогрелась до +22 °С.

«На Черноморском побережье Краснодарского края тоже уже достаточно тепло. В Анапе, Геленджике вода уже прогрелась до +18 °С, и дальше она будет расти, на следующей неделе достигнет +22 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.