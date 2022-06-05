Переменная облачность и до 22°C тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Переменная облачность, местами небольшой дождь и до +22°C ожидаются в Москве в воскресенье, 5 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице ожидается 20…22°C тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до +19°C. Ожидается западный ветер, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит порядка 748 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура составит 18…23°C тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +7°C. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России ожидается преимущественно теплый июнь. По его словам, Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части страны, Ставрополье, Краснодарский край, юг Черноземья и Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в первом месяце лета выше нормы. До этого Вильфанд рассказал, что москвичей в первую неделю лета ожидает "нетипичная летняя погода". По его прогнозам, в ближайшую неделю температура воздуха будет порядка 19–25 градусов тепла.