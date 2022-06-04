В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 23 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на 5 июня температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер будет дуть западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.