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5 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

ТАССиещё 4

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 23 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на 5 июня температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер будет дуть западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье 4 июня температура составит от 18 до 23 градусов тепла. В ночь на 5 июня столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.

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