Мощный ливень обрушился на Москву

Ливень накрыл Москву. При этом он не прекратится в столичном регионе в ближайшие два часа, следует из данных сервиса "Яндекс. Погода".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Сильные осадки в настоящий момент наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе столицы. В центральной части города небо затянуто дождевыми облаками и начинается мелкий дождь.

Постепенно ливень начнет стихать не раньше 11 часов пятницы, 3 июня.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром.

"Всего за три часа на город прольется до 10 миллиметров влаги, что чревато новыми подтоплениями. Затем дожди постепенно ослабеют и к концу рабочего дня прекратятся", – сказал синоптик.

До этого жителей столицы предупреждали о непогоде в пятницу, 3 июня. Сообщалось, что прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.