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25 минут назад

Погода в Москве: Ливень накрыл Москву

Москва24

Ливень накрыл Москву. При этом он не прекратится в столичном регионе в ближайшие два часа, следует из данных сервиса "Яндекс. Погода".

Мощный ливень обрушился на Москву
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Сильные осадки в настоящий момент наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе столицы. В центральной части города небо затянуто дождевыми облаками и начинается мелкий дождь.

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Постепенно ливень начнет стихать не раньше 11 часов пятницы, 3 июня.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром.

"Всего за три часа на город прольется до 10 миллиметров влаги, что чревато новыми подтоплениями. Затем дожди постепенно ослабеют и к концу рабочего дня прекратятся", – сказал синоптик.

До этого жителей столицы предупреждали о непогоде в пятницу, 3 июня. Сообщалось, что прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Столичный Дептранс в связи с непогодой призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.

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