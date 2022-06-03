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52 минуты назад

Без существенных осадков: какой будет погода в Москве в ближайшие дни

Mos.ruиещё 1

Пятничная гроза сменится теплой погодой в выходные. В субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до 21 градуса.

Какой будет погода в столице в ближайшие дни
Фото: Mos.ruMos.ru

В воскресенье, 5 июня, температура воздуха будет такой же — 19–21 градус, но местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник существенных осадков не ожидается, температура воздуха сохранится в тех же пределах.

Во вторник и среду дождей не прогнозируют, будет переменная облачность. Во вторник воздух прогреется до 21 градуса, в среду ожидается до 24 градусов.

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