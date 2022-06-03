Какой будет погода в столице в ближайшие дни

Пятничная гроза сменится теплой погодой в выходные. В субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до 21 градуса.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В воскресенье, 5 июня, температура воздуха будет такой же — 19–21 градус, но местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник существенных осадков не ожидается, температура воздуха сохранится в тех же пределах.