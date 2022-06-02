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31 минуту назад

"Аномалия температуры": россиянам рассказали о погоде в июне

Никита Бородкин

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов дал прогноз погоды на первый месяц лета в России. Как сообщает URA.RU в июне в Сибири будут преобладать заморозки с возможным мокрым снегом, а на юге европейской части страны к концу месяца воздух прогреется до +36 градусов.

"Аномалия температуры": россиянам рассказали о погоде в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4, -6 градусов, в отдельные дни до -8. Мокрый снег и заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае. И эта ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня», — рассказал Шувалов.

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В Приколымье и на Чукотке в июне воздух прогреется до +25 градусов, а в середине месяца в Якутске, Оймяконе и Верхоянске ожидается до +30 градусов. На Черноморском побережье ожидается до +30 градусов тепла, тогда как в степной части континента — до +32 градусов.

«К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30, а в Северной и на Нижней волге до +36 градусов», — рассказал метеоролог.

При этом на Урале и в средней полосе России погодная ситуация будет нестабильной. В Москве же к концу первой декады ожидается около +11 градусов ночью и +20…21 днем.

Погода,Общество,Александр Шувалов,
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