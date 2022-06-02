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57 минут назад

Сильные ливни затопили Брянск: видео

Александр Кузьмин

Улицы Брянска затопило после сильных дождей. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались снятые местными жителями кадры с последствиями непогоды. Соответствующие видео размещены в Telegram-канале издания.

«Жуть, Брянск залит полностью. Такая жуть, страх, не можем проехать наш поворот», – говорит за кадром автор одного из роликов.

По данным ГУ МЧС России по Брянской области, сегодня местами ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Прогнозируются ливень, гроза, град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Погода,Общество,Видео,МЧС России,
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