Улицы Брянска затопило после сильных дождей. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались снятые местными жителями кадры с последствиями непогоды. Соответствующие видео размещены в Telegram-канале издания.
«Жуть, Брянск залит полностью. Такая жуть, страх, не можем проехать наш поворот», – говорит за кадром автор одного из роликов.
По данным ГУ МЧС России по Брянской области, сегодня местами ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Прогнозируются ливень, гроза, град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.