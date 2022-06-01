Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей России ждет теплое, безветренное «медовое» лето. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в летние месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями.
«Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики», — сказал Тишковец.
Немного теплее обычного будет на Кубани, в Крыму, на Кавказе и на Русском Севере. На Юге России в ближайшие дни можно будет открывать полноценный купальный сезон. Температура морской воды будет составлять 20 градусов. В середине июня можно будет купаться в озерах и реках Центральной части страны, к этому времени температура воды там станет комфортной. Наибольшее число солнечных дней ожидается в июле.
«Такой долгосрочный прогноз — безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями — в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым"», — отметил Тишковец.
Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что начало лета в Москве будет характеризоваться неустойчивой погодой с кратковременными дождями и грозами. В целом июнь обещает быть близким к климатической норме.