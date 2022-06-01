Немного теплее обычного будет на Кубани, в Крыму, на Кавказе и на Русском Севере. На Юге России в ближайшие дни можно будет открывать полноценный купальный сезон. Температура морской воды будет составлять 20 градусов. В середине июня можно будет купаться в озерах и реках Центральной части страны, к этому времени температура воды там станет комфортной. Наибольшее число солнечных дней ожидается в июле.