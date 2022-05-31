Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала москвичам, какую погоду ожидать в начале июня. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, погода будет неустойчивой, но при этом теплой и летней. Температура будет соответствовать климатической норме.

«Начало июня в Москве ожидается вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра», — сообщила синоптик.

1 июня в столице ожидается 22-24 градуса тепла, что на 2 градуса выше календарной нормы. К выходным похолодает до 17-22 градусов. 2 июня будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днем температура — 24-26 градусов. 3 июня, в пятницу, в столице выпадут осадки, а температура поднимется до 25 градусов тепла.