Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и +17 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , передает РИА Новости.

Будет облачно, с прояснениями. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура будет на 3-4 градуса ниже сезонной нормы.