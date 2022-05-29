Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и +17 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По словам синоптика, столицу накроет тыловая часть циклона, продолжится поступление разрозненных массивов кучево-дождевых облаков и прохладного воздуха.
Будет облачно, с прояснениями. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура будет на 3-4 градуса ниже сезонной нормы.
«Ближе к вечеру распогодится. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18 градусов», - отметил Тишковец.
Ранее метеорологи Gismeteo предупредили, что новый период ухудшения погоды начнется уже 5 июня.