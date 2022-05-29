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3 часа назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали дожди в воскресенье

Майк Габриелян

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и +17 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, столицу накроет тыловая часть циклона, продолжится поступление разрозненных массивов кучево-дождевых облаков и прохладного воздуха.

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Будет облачно, с прояснениями. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура будет на 3-4 градуса ниже сезонной нормы.

«Ближе к вечеру распогодится. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18 градусов», - отметил Тишковец.

Ранее метеорологи Gismeteo предупредили, что новый период ухудшения погоды начнется уже 5 июня.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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