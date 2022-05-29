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13 часов назад

В российском городе заметили смерч

ЧП Столица

В Екатеринбурге местные жители засняли смерч. Об этом пишет местный Telegram-канал E1.

В российском городе заметили смерч
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

Вихрь заметили над полем в районе озера Мелкого. На фотографии видно, как на небе собирается грозовое облако. От него до земли отходит небольшой облачный рукав.

В сентябре на Урал пришел ураганный ветер, валящий деревья и сносящий крыши на зданиях. В Екатеринбурге ветер повалил автобусную остановку. Из-за бушующей стихии упало множество деревьев и разрушились строительные ограждения. Также на видео попал обрыв проводов и момент, когда ураган снес крышу на школе для глухонемых.

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