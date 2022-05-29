В российском городе заметили смерч

Вихрь заметили над полем в районе озера Мелкого. На фотографии видно, как на небе собирается грозовое облако. От него до земли отходит небольшой облачный рукав.

В сентябре на Урал пришел ураганный ветер, валящий деревья и сносящий крыши на зданиях. В Екатеринбурге ветер повалил автобусную остановку. Из-за бушующей стихии упало множество деревьев и разрушились строительные ограждения. Также на видео попал обрыв проводов и момент, когда ураган снес крышу на школе для глухонемых.