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22 минуты назад

В Гидрометцентре обозначили дату окончательного наступления лета в Москве

Мослента

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обозначил москвичам дату перехода погоды на летний режим. Об этом в пятницу, 27 мая, он рассказал ТАСС.

Синоптик сообщил, что в субботу, 28 мая, ожидаются незначительные осадки, однако уже с воскресенье, 29 мая, погода начнет приобретать летний характер.

«28 мая еще переменная облачность, но солнце будет. Температура днем составит 17-19 градусов, в понедельник — 18-22 градуса», — сказал он.

По словам Вильфанда, 31 мая и 1 июня столбики термометров могут показать 25 градусов тепла, а ночью достигать 10 градусов и выше. «Такие температуры ассоциируются с летом, конечно», — цитирует синоптика ТАСС.

«Поступили новые данные». Синоптики резко изменили прогноз на июнь

Ранее, 25 мая, москвичей предупредили о начале длительных дождей. Будет облачно, с прояснениями, выпадет 5,5 миллиметра осадков.

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