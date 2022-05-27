Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обозначил москвичам дату перехода погоды на летний режим. Об этом в пятницу, 27 мая, он рассказал ТАСС.

Синоптик сообщил, что в субботу, 28 мая, ожидаются незначительные осадки, однако уже с воскресенье, 29 мая, погода начнет приобретать летний характер.

«28 мая еще переменная облачность, но солнце будет. Температура днем составит 17-19 градусов, в понедельник — 18-22 градуса», — сказал он.

По словам Вильфанда, 31 мая и 1 июня столбики термометров могут показать 25 градусов тепла, а ночью достигать 10 градусов и выше. «Такие температуры ассоциируются с летом, конечно», — цитирует синоптика ТАСС.