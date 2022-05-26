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34 минуты назад

Погода в Москве: Москву накроют аномальные ливни

Мослента

С 26 мая по 27 мая Москву накроют аномальные ливни. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, с вечера четверга до полудня пятницы в столичном регионе выпадет более 30 процентов месячной нормы осадков — до 20 миллиметров.

«Поступили новые данные». Синоптики резко изменили прогноз на июнь

При этом 26 мая, в четверг, в первой половине дня воздух в Москве успеет прогреться до 19-20 градусов тепла, будет солнечно и сухо. «Однако после 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи и зарядят обложные и довольно интенсивные ливни», — предупредил метеоролог.

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