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6 часов назад

«Огненная радуга» в Краснодарском крае попала на видео

Александр Кузьмин

В Краснодарском крае заметили «огненную радугу». Необычное природное явление появилось в небе в районе Славянска-на-Кубани. Снятые местными жителями кадры публикуют в социальных сетях. На одно из видео обращает внимание издание «Новая Кубань». На нем видна горизонтальная разноцветная полоса на небосводе.

Округло-горизонтальная дуга является одним из видов оптического атмосферного эффекта – гало. Это явление проявляется при определенных условиях: Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом, при этом в небе должны быть перистые облака, а плоские шестиугольные кристаллы льда в них должны быть расположены горизонтально.

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