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2 часа назад

Выпавший в Ивановской области снег сняли на видео

Александр Кузьмин

В Ивановской области выпал снег. Видео майского снегопада оказалось в распоряжении телеканала «Москва 24».

По прогнозам синоптиков, сегодня в Иваново 5 градусов тепла. Аналогичная погода установилась и в Архангельске. Там воздух прогреется до трех градусов тепла, также идет снег. Из-за аномальных погодных условий местные власти решили возобновить отопительный сезон.

Как ранее сообщал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ряд регионов европейской части России вернутся заморозки. До 26 мая столбик термометра в Московской, Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях будет опускаться до отрицательных значений. Заморозки также ожидаются в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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