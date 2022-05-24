Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды

Российские метеорологи в конце июня - начале июля перейдут на новые климатические нормы в оценке погоды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Предполагается, что новые нормы изменят критерии аномальности. "Аномально теплая погода" станет реже наблюдаться, так как понятие "нормальная погода" будет актуализировано посредством новых данных.

"В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они изменились, можно обсудить позже, но безусловный факт - климат теплеет. Температура меняется только в одну сторону", - сказал Вильфанд.

По его словам, в настоящее время специалисты Росгидромета активно изучают проблему динамики среднесуточных характеристик, так как, чтобы сделать ретроспективный анализ, данных за 30 лет недостаточно. Необходимо проанализировать данные примерно за 100-летний период.

"Но можете не сомневаться, все будет посчитано", - заверил метеоролог.