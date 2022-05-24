В Москву в четверг, 26 мая, придет потепление до 19 градусов. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По его словам, до потепления в столице ожидается прохладная погода. Во вторник, 24 мая, температура воздуха составит 12-13 градусов. Подобная погода отстает от климатической нормы на целый месяц, утверждает синоптик.

Метеоролог отметил, что такая же температура воздуха будет и в среду, 25 мая. Она объясняется нахождением Москвы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра.