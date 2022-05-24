В Москве ожидают потепление до 19 градусов

Москвичей ожидают холодные вторник и среда, днем температура будет опускаться до 7-12 градусов. Потепление до 19 градусов придет 26 мая, в четверг, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни погода холодная, <...> всего лишь 7-12 градусов прогнозируется во вторник, а в среду - около 12-13 градусов. Но <...> 26 числа будет уже 15-19 градусов тепла", - рассказал он.
По словам Вильфанда, во вторник и среду температура будет отставать на целый месяц от климатической нормы и соответствовать апрелю. Период холодной погоды обусловлен нахождением столицы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра.