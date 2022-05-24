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3 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидают потепление до 19 градусов

ТАССиещё 5

Москвичей ожидают холодные вторник и среда, днем температура будет опускаться до 7-12 градусов. Потепление до 19 градусов придет 26 мая, в четверг, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве ожидают потепление до 19 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ближайшие дни погода холодная, <...> всего лишь 7-12 градусов прогнозируется во вторник, а в среду - около 12-13 градусов. Но <...> 26 числа будет уже 15-19 градусов тепла", - рассказал он.

По словам Вильфанда, во вторник и среду температура будет отставать на целый месяц от климатической нормы и соответствовать апрелю. Период холодной погоды обусловлен нахождением столицы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра.

Погода,Новости Москвы,Новости регионов,Поволжье,Роман Вильфанд,
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