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14 часов назад

МЧС доставило на Украину и в Донбасс более 21 тонны гуманитарной помощи

ТАССиещё 5

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Автоколонны МЧС России доставили на Украину и в Донбасс более 21 тонны гуманитарной помощи с начала миссии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

МЧС доставило на Украину и в Донбасс более 21 тонны гуманитарной помощи
Фото: ТАССТАСС

"С 18 мая 2022 года автомобильными колоннами в ДНР, ЛНР и Украину доставлено более 800 тонн бутилированной воды, продуктов питания и предметов первой необходимости. С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тыс. тонн гуманитарного груза", - сказали в пресс-службе.

Также доставлено 16,5 тонны медицинских препаратов.

Одновременно с этим на территории Украины продолжаются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. На их получение написаны заявления от 21 тыс. человек, 19 тыс. человек получили выплаты. Пункты выдачи помощи работают ежедневно, отметили в МЧС.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на пострадавших от военных действий территориях. Спасатели разобрали завалы на площади 42 тыс. кв. метров и вывезли более 43 тыс. кубометров строительного мусора. Пиротехники министерства на территории ДНР и ЛНР обнаружили и обезвредили свыше 20 тыс. взрывоопасных предметов.

Погода,МЧС России,
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