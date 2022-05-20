В городе уже распустились листья на деревьях, однако температура совсем не весенняя. Сегодня синоптики прогнозируют +5 °С, а ночью столбик термометра может опуститься до -1 °С. Примечательно, что похолодание пришло в Архангельск после того, как отключили отопление. Потепление ожидается в городе лишь на следующей неделе.