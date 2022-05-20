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8 часов назад

Выпавший в Архангельске снег показали на видео

Александр Кузьмин

В Архангельске выпал снег. На снятые местными жителями кадры с майским снегопадом обратил внимание телеканал «Москва 24».

В городе уже распустились листья на деревьях, однако температура совсем не весенняя. Сегодня синоптики прогнозируют +5 °С, а ночью столбик термометра может опуститься до -1 °С. Примечательно, что похолодание пришло в Архангельск после того, как отключили отопление. Потепление ожидается в городе лишь на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что житель Норильска расчистил сугробы на детской площадке.

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