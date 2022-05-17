До +15°С ожидается в Москве

В Московском регионе во вторник, 17 мая, будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь, в отдельных районах возможно усиление ветра, следует из данных Гидрометцентра России.

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По данным специалистов, днем в столице от +13°C до +15°C, в ночь на 18 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в +6°C. Ветер сеыеро-западный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740–742 мм ртутного столба. Влажность воздуха высокая - около 88%. В Подмосковье ожидается температура от +11°C до +16°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +6°C... +3°C. Влажность воздуха - до 90%. Порывы северо-западного ветра могут достигать во вторник 17 м/с.