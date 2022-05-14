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8 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам тепло 14 мая

Вечерняя Москва

В субботу, 14 мая, столица и Подмосковный регион остаются в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 14 мая
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Воздух в столице прогреется до 17 градусов выше нуля, а в области — до 18. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

Специалисты заметили, что сезонные особенности и изменение температурного режима могут негативно сказываться на общем самочувствии метеозависимых людей.

— Для восстановления и улучшения самочувствия можно принимать контрастные водные процедуры, ванны кислородные, с морской солью и другими растительными средствами, — посоветовали синоптики.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели. По его словам, столица будет «выкарабкиваться» из холодной ямы, майского тепла пока не ожидается.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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