В Москве наблюдается редкий атмосферный процесс

В Москве наблюдается редкий (северо-восточный) атмосферный процесс. На стыке двух погодных систем (циклона над Поволжьем и антициклона над Беларусью) сложился северо-восточный перенос.
С ним происходит заброс облачности, осадков и холодного воздуха. В полдень температура варьировалась от +4 на востоке до +10 на западе области.
Кроме того, в зоне больших градиентов давления «распоясался» ветер порывами до 19 м/с. Из-за него ощущается на 2–4 градуса холоднее. В соседней Владимирской области отмечается мокрый снег при температуре +2…+3.