В Москве наблюдается редкий атмосферный процесс

В Москве наблюдается редкий (северо-восточный) атмосферный процесс. На стыке двух погодных систем (циклона над Поволжьем и антициклона над Беларусью) сложился северо-восточный перенос.

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С ним происходит заброс облачности, осадков и холодного воздуха. В полдень температура варьировалась от +4 на востоке до +10 на западе области.