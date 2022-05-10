Обитателей портового города Чжоушань шокировал кровавый оттенок небосвода вечером 7 мая.Багровое небо вызвало панику среди горожан, которые зафиксировали явление и поделились им в социальных сетях. Многие всерьез испугались масштабного пожара.

Природа явления также побудила пользователей Twitter выдвинуть свои собственные теории. Некоторые даже назвали это «апокалиптическим» знаком.Однако любительские теории были опровергнуты, и власти объяснили: все дело в преломлении и рассеянии света от объектов, находящихся в порту.

В городском метеобюро заявили: скорее всего, небосклон принял такой пугающий оттенок из-за оптического эффекта, вызванного корабельными огнями. При определенной погоде в атмосферных слоях образуются аэрозоли из частиц воды, преломляющие и рассеивающие свечение рыболовных лодок.