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14 минут назад

Названа причина появления «кровавого» неба над городом в Китае

Gismeteo

Обитателей портового города Чжоушань шокировал кровавый оттенок небосвода вечером 7 мая.Багровое небо вызвало панику среди горожан, которые зафиксировали явление и поделились им в социальных сетях. Многие всерьез испугались масштабного пожара.

Природа явления также побудила пользователей Twitter выдвинуть свои собственные теории. Некоторые даже назвали это «апокалиптическим» знаком.Однако любительские теории были опровергнуты, и власти объяснили: все дело в преломлении и рассеянии света от объектов, находящихся в порту.

В городском метеобюро заявили: скорее всего, небосклон принял такой пугающий оттенок из-за оптического эффекта, вызванного корабельными огнями. При определенной погоде в атмосферных слоях образуются аэрозоли из частиц воды, преломляющие и рассеивающие свечение рыболовных лодок.

Необычное явление заметили в российском городе в День Победы

В местной рыболовной компании также вскоре подтвердили, что источником света стала одна из лодок предприятия.

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