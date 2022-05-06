Регионы России предупредили о заморозках

В восьми регионах России в выходные 6 и 7 мая ожидаются заморозки. Такой прогноз погоды сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в Ростовской области ожидается до -2 градусов. В Воронежской области температура воздуха опустится до -3 градусов, до -4 градусов ожидается в Тамбовской области. До -5 градусов похолодает в Свердловской, Челябинский и Курганской областях, а также в Башкортостане и Пермском Крае.

«В пятницу на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, гроза, дождь, переходящий в снег. В Омской области 6 и 7 мая аналогичная ситуация — ветер до 28 метров в секунду, снег, дождь, резкое похолодание на 10-12 градусов», — рассказал синоптик.