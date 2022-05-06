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1 час назад

Регионы России предупредили о заморозках

Елена Прошина

В восьми регионах России в выходные 6 и 7 мая ожидаются заморозки. Такой прогноз погоды сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Регионы России предупредили о заморозках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Ростовской области ожидается до -2 градусов. В Воронежской области температура воздуха опустится до -3 градусов, до -4 градусов ожидается в Тамбовской области. До -5 градусов похолодает в Свердловской, Челябинский и Курганской областях, а также в Башкортостане и Пермском Крае.

«В пятницу на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, гроза, дождь, переходящий в снег. В Омской области 6 и 7 мая аналогичная ситуация — ветер до 28 метров в секунду, снег, дождь, резкое похолодание на 10-12 градусов», — рассказал синоптик.

Дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с ожидаются в Краснодарском крае. Кроме того, на побережье от Анапы до Новороссийска порывы ветра достигнут 28 метров в секунду.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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