Европейскую часть России предупредили о заморозках

В ближайшие дни в европейской части России ожидаются ночные заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура опустится до минус 1-4 градусов в Ростовской, Волгоградской, Московской, Курской и Тверской областях.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1-3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», - сказала метеоролог.

5 и 6 мая заморозки ожидаются почти во всем Центральном федеральном округе РФ. Так, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях температура воздуха опустится до минус 3-4 градусов.

При этом Вильфанд предупредил, что нужно быть готовым к резкой смене климата, т.к. май - это месяц с очень изменчивой погодой. По его мнению, пока нельзя сказать, что весна пришла, и «теперь все время будет только тепло».