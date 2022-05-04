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1 час назад

Европейскую часть России предупредили о заморозках

Елена Прошина

В ближайшие дни в европейской части России ожидаются ночные заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура опустится до минус 1-4 градусов в Ростовской, Волгоградской, Московской, Курской и Тверской областях.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1-3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», - сказала метеоролог.

5 и 6 мая заморозки ожидаются почти во всем Центральном федеральном округе РФ. Так, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях температура воздуха опустится до минус 3-4 градусов.

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При этом Вильфанд предупредил, что нужно быть готовым к резкой смене климата, т.к. май - это месяц с очень изменчивой погодой. По его мнению, пока нельзя сказать, что весна пришла, и «теперь все время будет только тепло».

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что потепления в Москве стоит ждать к пятнице, 6 мая. В этот день температура днем будет 15-17 градусов. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, воздух прогреется до 13-14 градусов.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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