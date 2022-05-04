В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
4 часа назад

В Гидрометцентре рассказали, где в России ожидаются заморозки

Свободная прессаиещё 2

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

В Гидрометцентре рассказали, где в России ожидаются заморозки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии ожидается до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов", – цитирует ТАСС специалиста.

Синоптик отметил, что холода задержатся в Центральном федеральном округе до 6 мая. Заморозки ожидают население Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областей.

"Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла и теперь все время будет только тепло", – подытожил метеоролог.

Ранее «СП» писала, что начало мая 2022 будет сложным — Россию ждут дожди, барические перепады, а также чувствительный климатический дисбаланс между дневными и ночными показателями температурного фона.

Погода,Общество,Погода весной,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители