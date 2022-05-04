В Гидрометцентре рассказали, где в России ожидаются заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
"Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии ожидается до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов", – цитирует ТАСС специалиста.
Синоптик отметил, что холода задержатся в Центральном федеральном округе до 6 мая. Заморозки ожидают население Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областей.
"Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла и теперь все время будет только тепло", – подытожил метеоролог.
Ранее «СП» писала, что начало мая 2022 будет сложным — Россию ждут дожди, барические перепады, а также чувствительный климатический дисбаланс между дневными и ночными показателями температурного фона.