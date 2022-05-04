В Гидрометцентре рассказали, где в России ожидаются заморозки

"Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии ожидается до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов", – цитирует ТАСС специалиста.