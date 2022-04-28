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15 часов назад

Сугробы по пояс: зима вернулась в Сахалинскую область. Видео

Александр Кузьмин

Неожиданная зима накрыла Сахалин. Снегом замело проезжие части, дворы, а также припаркованные автомобили. Видео публикует портал «Life.ru».

Сугробы в некоторых районах острова уже достигли зимних размеров. В поселке Ноглики уже передвигаются по снежным барханам: высота сугробов достигла высоты окон.

«Улицу задуло. Не пройти ни в одну сторону. Света нет, генератор гоняем. Снега накидало больше, чем было. Соседи тоже откапываются. Там скворцы сидят: головы высунут, посмотрят, что метёт, - и назад прячутся. Нелетный день сегодня у них», — комментирует автор видео неожиданное появление такого количества снега.

Стоит отметить, что циклон на острове орудует уже два дня. И, судя по тому, как он нарастает, зима отступать не планирует.

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