«Улицу задуло. Не пройти ни в одну сторону. Света нет, генератор гоняем. Снега накидало больше, чем было. Соседи тоже откапываются. Там скворцы сидят: головы высунут, посмотрят, что метёт, - и назад прячутся. Нелетный день сегодня у них», — комментирует автор видео неожиданное появление такого количества снега.