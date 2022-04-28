Некоторые регионы России накроют мощные пыльные бури

На этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России прогнозируются мощные пыльные бури, сообщается на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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По словам начальника института Максима Бедило, в конце апреля – начале мая возрастают риски возникновения пыльных бурь разной интенсивности в степных районах на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и на востоке Волгоградской областей.

Ученые объяснили, что формирование пыльных бурь происходит из-за интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения в атмосфере турбулентности.