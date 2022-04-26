В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
8 минут назад

Москвичей предупредили о заморозках в конце апреля

Никита Бородкин

Температура воздуха в Москве в ночь с 27 на 28 апреля упадет до -1 градуса. Как рассказала специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости, ночные заморозки продлятся до субботы.

Москвичей предупредили о заморозках в конце апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки», — рассказала синоптик.

Макарова добавила, что похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. При этом ветер будет умеренным, а облачность — переменной.

Напомним, что ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на Первомай в Москве. По его словам, москвичей ждет солнечная и сухая погода с температурным фоном на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,Марина Макарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители