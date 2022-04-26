Москвичей предупредили о заморозках в конце апреля

Температура воздуха в Москве в ночь с 27 на 28 апреля упадет до -1 градуса. Как рассказала специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости, ночные заморозки продлятся до субботы.

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«Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки», — рассказала синоптик.

Макарова добавила, что похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. При этом ветер будет умеренным, а облачность — переменной.