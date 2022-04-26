Москвичей предупредили о заморозках в конце апреля

Температура воздуха в Москве в ночь с 27 на 28 апреля упадет до -1 градуса. Как рассказала специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости, ночные заморозки продлятся до субботы.
«Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки», — рассказала синоптик.
Макарова добавила, что похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. При этом ветер будет умеренным, а облачность — переменной.
Напомним, что ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на Первомай в Москве. По его словам, москвичей ждет солнечная и сухая погода с температурным фоном на 3-4 градуса ниже климатической нормы.