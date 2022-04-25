Смерч в Сибири объяснили

Глобальное потепление стало причиной участившегося появления смерчей и торнадо в несвойственных им регионах. Безуспешная борьба с повышением температуры на планете приведет к увеличению числа этих явлений, объяснил «Ленте.ру» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

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Зафиксированный в сибирском Абакане смерч, кадры которого опубликовало издание «Мой Красноярск», не стечение обстоятельств, объяснил климатолог.

«Есть обширные работы Института физики атмосферы Российской академии наук (РАН), в которых говорится, что смерчи и торнадо стали чаще. К сожалению, тут прослеживается по физике явлений прямая связь с глобальным потеплением. И торнадо, и смерчи были в России всегда, в основном на юге и в степной зоне, но этих природных явлений всегда было меньше, чем, например, в США. Торнадо наблюдалось даже до 55 градусов северной широты (там располагается город Челябинск — прим. «Ленты.ру»). Это не означает, что торнадо жестко ограничивается границей степной зоны или какой-нибудь широтной линией. Но, безусловно, чем дальше от степной зоны, тем реже», — рассказал специалист.

По мнению Кокорина, если проводить аналогию с волнами жары и глобальное потепление достигнет 2 градусов против нынешних 1,5, то торнадо и смерчи будут случаться в три раза чаще. Если усилия мирового сообщества по борьбе с повышением температуры окажутся неудачны и глобальное потепление разовьется до 4-5 градусов, то не исключен десятикратный рост.

"Трехкратный рост смерчей и торнадо может произойти в ближайшие лет 30, а десятикратный — в течение 70-80 лет при условии, что усилия мирового сообщества по борьбе с глобальным потеплением потерпят фиаско". Алексей Кокорин, климатолог

«Усилия мирового сообщества идут в правильном направлении. Их постоянно лихорадит то пандемия, то еще что-нибудь, но движение есть. И есть все шансы надеяться, что худший вариант останется неприятной иллюстрацией», — отметил он.

Другие природные катаклизмы

Помимо смерчей и торнадо, участились случаи и других природных бедствий. Все они тоже стали следствием глобального потепления, утверждает Кокорин.

«Более резкое выпадение осадков, волны аномального тепла, штормовые ветра, конвективные осадки (непродолжительные, переменные по интенсивности и ограниченные по площади осадки — прим. «Ленты.ру»). Если обратиться к последнему докладу Росгидромета о состоянии климата, который вышел в марте 2022 года, то там отмечается усиление опасных метеорологических явлений в целом. И прежде всего это не экзотические явления, а те, которые всегда были для данного региона характерны. Явления все естественные, но их добавка — результат антропогенного воздействия», — заключил климатолог.