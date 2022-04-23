Синоптик рассказал о погоде на Пасху

Погода без осадков и 5-10 градусов тепла прогнозируются в ночь на 24 апреля. Днем пройдут небольшие дожди, однако будет тепло - 13-15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Пасхальная ночь будет теплая: в полночь ожидается 8-10 градусов, где-то к 04:00 - 5-7 градусов. Осадков не прогнозируется", - рассказал он.

По словам Вильфанда, днем 24 апреля наплывут облака и пройдет небольшой дождь. "Ливней не будет, но во второй половине дня он станет заметнее", - отметил он.