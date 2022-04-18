Вильфанд: «На 80% территории России лежит снег»

На большей территории России плотно лежит снежный покров и до конца недели ситуация не изменится. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве снег сошел, но еще на 80% территории он лежит, причем плотно. В Северо-Западном федеральном округе его много - снежный покров от 14 до 40 см, на Урале - 30-50 см, в Приволжском федеральном округе - 14 см. До конца недели такая ситуация сохранится», - пояснил он.

При этом метеоролог отметил, что южные регионы страны уже избавились от снега, а на юго-западе Сибири «даже третий класс пожарной опасности прогнозируется».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление после холодных выходных придет в Москву на следующей неделе. Температура вернется в свое климатическое русло: ночами станет + 1 - 6, а днем – + 10-15 градусов.