В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
4 часа назад

Вильфанд: «На 80% территории России лежит снег»

Алиса Селезнёва

На большей территории России плотно лежит снежный покров и до конца недели ситуация не изменится. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд: «На 80% территории России лежит снег»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве снег сошел, но еще на 80% территории он лежит, причем плотно. В Северо-Западном федеральном округе его много - снежный покров от 14 до 40 см, на Урале - 30-50 см, в Приволжском федеральном округе - 14 см. До конца недели такая ситуация сохранится», - пояснил он.

При этом метеоролог отметил, что южные регионы страны уже избавились от снега, а на юго-западе Сибири «даже третий класс пожарной опасности прогнозируется».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление после холодных выходных придет в Москву на следующей неделе. Температура вернется в свое климатическое русло: ночами станет + 1 - 6, а днем – + 10-15 градусов.

При этом синоптики прогнозируют, что в столице апрель будет холодным и влажным, с температурой почти на 1,5 градуса ниже нормы.

Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители