Москвичей предупредили об опасной погоде

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра, снега с дождем и обледенения. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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«Ветер. Период предупреждения до 21 ч. 16 апреля. Местами порывы 15 м/с», - сказано в сообщении, касающемся Москвы.

В Подмосковье также прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. Однако к нему добавятся сильный снег с дождем и обледенение. Это предупреждение действует до 17 часов 16 апреля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - заключают синоптики.

Температура воздуха в Москве сегодня составит не более +4 градусов, в области - от 0 до +5.