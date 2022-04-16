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12 минут назад

Москвичей предупредили об опасной погоде

Майк Габриелян

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра, снега с дождем и обледенения. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ветер. Период предупреждения до 21 ч. 16 апреля. Местами порывы 15 м/с», - сказано в сообщении, касающемся Москвы.

В Подмосковье также прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. Однако к нему добавятся сильный снег с дождем и обледенение. Это предупреждение действует до 17 часов 16 апреля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - заключают синоптики.

Температура воздуха в Москве сегодня составит не более +4 градусов, в области - от 0 до +5.

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Ранее синоптики рассказали об аномально тяжелой погоде в России летом 2022 года.

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