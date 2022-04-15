Москвичам назвали сроки возвращения долгожданного тепла

Потепление после холодных выходных придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатическое русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15», - рассказал метеоролог.
В ближайшие выходные Московский регион накроет ненастье: в городе и окрестностях сформируется снежный покров высотой до пяти сантиметров.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал это погодное явление «холодной местью зимы».
«Происходит холодная месть зимы. Это случается ежегодно, но в разные сроки. В этом году в апреле будет возврат холодов… Конечно, очень обидно слушать в прогнозе погоды, что после ярких, приятных солнечных дней вновь выпадет снег, образуется снежный покров и будет гололедица, но это так», - сказал он радио Sputnik.