Москвичам назвали сроки возвращения долгожданного тепла

«Происходит холодная месть зимы. Это случается ежегодно, но в разные сроки. В этом году в апреле будет возврат холодов… Конечно, очень обидно слушать в прогнозе погоды, что после ярких, приятных солнечных дней вновь выпадет снег, образуется снежный покров и будет гололедица, но это так», - сказал он радио Sputnik.