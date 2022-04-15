В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
40 минут назад

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Вероника Полынина

Потепление после холодных выходных придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам назвали сроки возвращения долгожданного тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатическое русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15», - рассказал метеоролог.

В ближайшие выходные Московский регион накроет ненастье: в городе и окрестностях сформируется снежный покров высотой до пяти сантиметров.

«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал это погодное явление «холодной местью зимы».

«Происходит холодная месть зимы. Это случается ежегодно, но в разные сроки. В этом году в апреле будет возврат холодов… Конечно, очень обидно слушать в прогнозе погоды, что после ярких, приятных солнечных дней вновь выпадет снег, образуется снежный покров и будет гололедица, но это так», - сказал он радио Sputnik.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители