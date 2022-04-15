Москвичей предупредили о возвращении зимы

«С Запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать, как из ведра, а в утренние часы циклон развернется тыловой частью и начнет обеспечивать доступ холодного воздуха. Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега», — рассказал Тишковец.