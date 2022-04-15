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3 часа назад

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Мослентаиещё 1

На выходных в Москву вернутся заморозки, об этом в беседе с РИА Новости предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. В субботу, 16 апреля, в столице ожидается снег, в воскресенье, 17 апреля — похолодание.

Москвичей предупредили о возвращении зимы
Фото: Julia Nazarova / ShutterstockJulia Nazarova / Shutterstock

По словам синоптика, москвичей ожидает временный возврат зимы.

«С Запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать, как из ведра, а в утренние часы циклон развернется тыловой частью и начнет обеспечивать доступ холодного воздуха. Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега», — рассказал Тишковец.

Эксперт предупредил, что к утру 16 апреля осадки образуют неустойчивый снежный покров. Температура снизится с плюс 4-6 шести градусов ночью до 3-5 градусов тепла днем. Вечером станет еще холоднее, также ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. В ночь на 17 апреля ожидаются небольшие заморозки до минус 1-2 градусов и снег. На дорогах образуется гололедица.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании к концу недели.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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