"К большому сожалению": россиян предупредили о ливнях и пыльных бурях

Сильные осадки ожидаются в ближайшие дни сразу в нескольких регионах России.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Архангельской области будет идти снег, в Пензенской - сильный дождь. В Крыму также прогнозируются осадки и усиление ветра до 20 метров в секунду, в горах - до 30 метров в секунду.

В Ростовской и Волгоградской областях сильные осадки, гроза, ветер до 25 метров в секунду.

В Калмыкии 15 и 16 апреля - пыльные бури, не исключены лесные пожары.

Метеоролог предупредил о подъеме уровня воды в реках на территории Ивановской, Московской и Новгородской областей. В поселке городского типа Лух, городе Куровское, деревне Новинки и поселке Крестцы возможны подтопления огородов и строений.

А в Москве в предстоящие выходные воздух остынет до нуля градусов, не исключены осадки в смешанном виде.