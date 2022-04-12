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15 минут назад

Москвичей ждет резкое похолодание в выходные дни

Российская Газета

Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные сможет опуститься до нуля градусов, и не исключен мокрый снег. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В выходные дни, к большому сожалению, погода будет дождливая, - цитирует Вильфанда Агентство городских новостей "Москва". - Будет понижение температуры в ночь на субботу до 0 градусов, будет облачно и дождливо. В воскресенье погода также будет облачной, будут неинтенсивные осадки, максимальная дневная температура ожидается только плюс 7-9 градусов".

Отметим, что ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала "РГ", что эта неделя запомнится москвичам обильными дождями. Выпасть сможет до половины месячной нормы осадков, которая в апреле составляет 44 мм.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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