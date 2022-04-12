Москвичей предупредили о резком похолодании

"В выходные дни, к большому сожалению, погода будет дождливая, - цитирует Вильфанда Агентство городских новостей "Москва". - Будет понижение температуры в ночь на субботу до 0 градусов, будет облачно и дождливо. В воскресенье погода также будет облачной, будут неинтенсивные осадки, максимальная дневная температура ожидается только плюс 7-9 градусов".