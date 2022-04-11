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22 минуты назад

Москвичам назвали сроки наступления настоящего тепла

Елена Прошина

Теплая и сухая погода придет в Москву только в мае. Такие прогнозы дали синоптики, передает «Свободная Пресса».

Москвичам назвали сроки наступления настоящего тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в апреле и начале мае в Москве и Подмосковье периодически возможны заморозки.

«Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Поэтому нужно готовиться», — предупредил он.

Однако сильных морозов и снегопада, по мнению метеорологов, ожидать не стоит. При этом менять резину столичным автолюбителям они все же не советуют.

По мнению синоптиков, по-настоящему тепло в столичном регионе станет только в середине мая, погода из осенней всего за два дня станет летней. Начиная со второй декады мая температура достигнет отметки в плюс 20-25 градусов, добавили метеорологи.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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