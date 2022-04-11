Москвичам назвали сроки наступления настоящего тепла

Теплая и сухая погода придет в Москву только в мае. Такие прогнозы дали синоптики, передает «Свободная Пресса».

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В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в апреле и начале мае в Москве и Подмосковье периодически возможны заморозки.

«Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Поэтому нужно готовиться», — предупредил он.

Однако сильных морозов и снегопада, по мнению метеорологов, ожидать не стоит. При этом менять резину столичным автолюбителям они все же не советуют.