Москвичам назвали сроки наступления настоящего тепла

Теплая и сухая погода придет в Москву только в мае. Такие прогнозы дали синоптики, передает «Свободная Пресса».
В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в апреле и начале мае в Москве и Подмосковье периодически возможны заморозки.
«Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Поэтому нужно готовиться», — предупредил он.
Однако сильных морозов и снегопада, по мнению метеорологов, ожидать не стоит. При этом менять резину столичным автолюбителям они все же не советуют.
По мнению синоптиков, по-настоящему тепло в столичном регионе станет только в середине мая, погода из осенней всего за два дня станет летней. Начиная со второй декады мая температура достигнет отметки в плюс 20-25 градусов, добавили метеорологи.