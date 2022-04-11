В Москве в ближайшие два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

"Весенняя погода будет продолжаться. В ближайшую неделю температура выше нормы на 3-4 градуса. Но, к сожалению, солнца будет мало, осадки прогнозируются. Наиболее заметные будут в понедельник и вторник - выпадет не менее четверти месячной нормы", - сказал он.