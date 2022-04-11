В Москве в ближайшие два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

Москвичей ожидает дождливая неделя, а в понедельник и вторник выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Однако теплая погода будет сохраняться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Весенняя погода будет продолжаться. В ближайшую неделю температура выше нормы на 3-4 градуса. Но, к сожалению, солнца будет мало, осадки прогнозируются. Наиболее заметные будут в понедельник и вторник - выпадет не менее четверти месячной нормы", - сказал он.
По словам Вильфанда, во второй половине недели солнце будет появляться в столице, но на короткое время.
Метеоролог сообщил, что днем в ближайшие дни будет в районе 10 градусов тепла. В ночь на четверг и пятницу ожидаются заморозки до 1 градуса. "Но это совершенно нормальная ситуация для этого времени", - отметил Вильфанд.