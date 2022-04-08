Заморозки во второй половине апреля и даже в начале мая в Москве - характерное для столицы явление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, многие ошибаются, думая, что с приходом весны заморозков больше не будет.

"Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая", - цитирует ТАСС метеоролога.

Вильфанд добавил, что в Москве четко просматривается тенденция к весеннему потеплению, но при этом не стоит ожидать, что похолоданий уже не будет. Иногда заморозки фиксируются даже в июне, заключил ученый.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что с середины мая солнце начнет выделять опасный уровень ультрафиолета. "Удовольствие" от солнца можно получить еще в апреле, когда ультрафиолет не опасен.