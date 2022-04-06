Москву накрыла апрельская метель, передают очевидцы.

Около 19.00 на юго-западе столицы начался сильный ветер, снег повалил крупными хлопьями, видимость значительно ухудшилась. Спустя 20 минут ветер и снегопад затихли.

Припаркованные автомобили и тротуары покрылись слоем снега. На дорогах образовалась «снежная каша».

Метель прошла и в других округах Москвы, а также в Подмосковье и Тверской области.

В четверг и пятницу в Московский регион придет долгожданное потепление. 7 апреля воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а 8 апреля температура составит 14–16 градусов. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.