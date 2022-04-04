Названы сроки резкого потепления в Москве

«Хотя будет облачно и время от времени будет идти дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля», — рассказала метеоролог.