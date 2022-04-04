В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
53 минуты назад

Названы сроки резкого потепления в Москве

ЧП Столица

Синоптик Позднякова пообещала резкое потепление до плюс 14 градусов в Москве 7 и 8 апреля

Названы сроки резкого потепления в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москву придет по-настоящему весенняя погода — в четверг и пятницу, 7 и 8 апреля, воздух в столице может прогреться до плюс 14 градусов. Сроки резкого потепления назвала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее цитирует РИА Новости.

«Хотя будет облачно и время от времени будет идти дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля», — рассказала метеоролог.

Она добавила, что температура воздуха в пятницу, 8 апреля, будет превышать климатическую норму на четыре градуса. Снег может быстро растаять из-за дождей и потепления, считает Позднякова.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату потепления в Москве. Синоптик спрогнозировал его в среду, 6 апреля, подчеркнув, что потепление будет умеренным и сдержанным.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители