В Подмосковье потеплеет до +4 градусов

Сильные снегопады и штормовые ветра покинули столичный регион. Пока непонятно, долго ли продлится затишье, ведь синоптики обещают довольно ненастный и прохладный апрель. Новая неделя в Москве и Подмосковье начинается с переменной облачности, снега и дождя сегодня не ожидается. Местами на небе может появляться солнце. Подробнее о прогнозе рассказало издание «Метеоновости».

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

В Москве столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, в Подмосковье от -1 до +4. Ветер будет северо-восточным 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба, оно постепенно повышается. Отмечается, что нынешняя температура остается на полтора градуса ниже нормы. Такие погодные условия часто негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.