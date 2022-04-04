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1 час назад

В Подмосковье потеплеет до +4 градусов

Вести Подмосковья

Сильные снегопады и штормовые ветра покинули столичный регион. Пока непонятно, долго ли продлится затишье, ведь синоптики обещают довольно ненастный и прохладный апрель. Новая неделя в Москве и Подмосковье начинается с переменной облачности, снега и дождя сегодня не ожидается. Местами на небе может появляться солнце. Подробнее о прогнозе рассказало издание «Метеоновости».

В Подмосковье потеплеет до +4 градусов
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

В Москве столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, в Подмосковье от -1 до +4. Ветер будет северо-восточным 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба, оно постепенно повышается. Отмечается, что нынешняя температура остается на полтора градуса ниже нормы. Такие погодные условия часто негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее сообщалось, что прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 23 сантиметров. Сугробы, которые недавно практически сравнялись с землей, снова начали расти из-за погодных условий. Синоптики уточнили, что такого снегопада не фиксировалось за всю календарную зиму. Над последствиями непогоды работают 10 тысяч городских спецмашин.

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