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14 минут назад

Москвичам назвали дату возвращения тепла

Майк Габриелян

Специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве наступит потепление. Она спрогнозировала, что первые изменения произойдут уже на следующей неделе, пишет «Вечерняя Москва».

Москвичам назвали дату возвращения тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна», - сказала Позднякова.

По ее словам, в следующие выходные воздух прогреется до 8–10 градусов в дневные часы.

Ранее синоптики рассказали, что март стал самым сухим за последние 35 лет в российской столице.

Десять сантиметров снега выпало в Москве в субботу

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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