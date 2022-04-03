Москвичам назвали дату возвращения тепла

Специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве наступит потепление. Она спрогнозировала, что первые изменения произойдут уже на следующей неделе, пишет «Вечерняя Москва».

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«После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна», - сказала Позднякова.

По ее словам, в следующие выходные воздух прогреется до 8–10 градусов в дневные часы.