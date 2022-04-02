Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь

«Два-три дня в начале следующей недели будут не слишком сильно отличаться по температуре. Небольшая тенденция на потепление будет, но такая небольшая, что ее без приборов не заметишь. Самое хорошее резкое повышение температуры вместе с южным ветром и настоящая человеческая весна придут 7-8 апреля. Особенно 8 апреля, когда ночные температуры подскочат и будут около 5-6 градусов тепла, а дневные — 10-15 градусов тепла. Это уже приличные апрельские значения. День-два мы побудем в отрицательной аномалии, а к пятнице подпрыгнем выше нормы» — заключил он.