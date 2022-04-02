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18 минут назад

Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь

Lenta.ru

Апрельское тепло придет в Центральную часть России уже в конце первой декады месяца. Ветер и осадки сохранятся до середины следующей недели. Также жителей региона ждет самая холодная ночь месяца, рассказал «Ленте.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь
Фото: ТАССТАСС

По прогнозу синоптика, осадки прекратятся только к концу выходных.

«В центре России действительно холодно, но довольно избирательно. Такая погода будет все время, пока будет проходить южный циклон. Он движется с юго-запада на северо-восток, и этой массы осадков хватит на сегодняшний день определенно. В Москве осадки будут до вечера, в ночь они могут быть сильными, а в течение воскресенья начнут постепенно ослабевать. К концу воскресенья небо растянет», — рассказал он.

Весеннее тепло вернется в Центральную Россию уже к середине следующей недели, считает Александр Шувалов.

«Два-три дня в начале следующей недели будут не слишком сильно отличаться по температуре. Небольшая тенденция на потепление будет, но такая небольшая, что ее без приборов не заметишь. Самое хорошее резкое повышение температуры вместе с южным ветром и настоящая человеческая весна придут 7-8 апреля. Особенно 8 апреля, когда ночные температуры подскочат и будут около 5-6 градусов тепла, а дневные — 10-15 градусов тепла. Это уже приличные апрельские значения. День-два мы побудем в отрицательной аномалии, а к пятнице подпрыгнем выше нормы» — заключил он.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице до 3 апреля.

Погода,Общество,Александр Шувалов,
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