В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
15 минут назад

Не похожа на обычную: Москвичам рассказали о погоде в апреле

Елена Прошина

Синоптики заявили, что апрель в Москве будет относительно прохладным и ненастным. Температура в среднем составит на 2 градуса ниже нормы. Такой прогноз сделал представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Не похожа на обычную: Москвичам рассказали о погоде в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату», - сказал метеоролог.

По его словам, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца.

Синоптик объяснил прошедшую в Москве снежную грозу

Ранее синоптики пообещали, что 2 апреля зимние холода придут в Ленинградскую область. В некоторых районах будет мороз до -18.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители