Не похожа на обычную: Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптики заявили, что апрель в Москве будет относительно прохладным и ненастным. Температура в среднем составит на 2 градуса ниже нормы. Такой прогноз сделал представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
«Месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату», - сказал метеоролог.
По его словам, основной холод и ненастье придется на первую половину месяца.
Ранее синоптики пообещали, что 2 апреля зимние холода придут в Ленинградскую область. В некоторых районах будет мороз до -18.