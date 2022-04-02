Не похожа на обычную: Москвичам рассказали о погоде в апреле

«Месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату», - сказал метеоролог.