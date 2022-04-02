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13 часов назад

Петербуржцев предупредили о морозах и гололедице 2 апреля

РИА "ФедералПресс"

В Петербурге 2 апреля температура воздуха опустится до –10 градусов. В городском управлении ГУ МЧС добавили, что в Северной столице ожидается гололедица.

Петербуржцев предупредили о морозах и гололедице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура воздуха ночью –5...–7 гр., в пригородах до –10 гр., днем +2...+4 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», – говорится в сообщении.

Днем будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность. При этом в Ленобласти синоптики предупредили о ночном похолодании до –18 градусов. В регионе на дорогах также будет скользко. Днем скорость ветра составит 3–8 м/с.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в апреле Петербург накроет до 150 процентов от месячной нормы осадков.

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