Петербуржцев предупредили о морозах и гололедице

В Петербурге 2 апреля температура воздуха опустится до –10 градусов. В городском управлении ГУ МЧС добавили, что в Северной столице ожидается гололедица.

«Температура воздуха ночью –5...–7 гр., в пригородах до –10 гр., днем +2...+4 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», – говорится в сообщении.

Днем будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность. При этом в Ленобласти синоптики предупредили о ночном похолодании до –18 градусов. В регионе на дорогах также будет скользко. Днем скорость ветра составит 3–8 м/с.