Когда в Москве закончится снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москве прекратятся осадки. По его словам, снег в столице закончится лишь к воскресенью, 3 апреля, пишет ТАСС.

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«Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра», — заявил он.

Днем в Москве ожидается от +2 до +4 градусов, в области — от -1 до +4 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление будет понижаться.