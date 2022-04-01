Когда в Москве закончится снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москве прекратятся осадки. По его словам, снег в столице закончится лишь к воскресенью, 3 апреля, пишет ТАСС.
«Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра», — заявил он.
Днем в Москве ожидается от +2 до +4 градусов, в области — от -1 до +4 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление будет понижаться.
Напомним, что ранее в Гидрометцентре сообщили, что 1 апреля погодные условия в Москве и Подмосковье будут определяться южным циклоном и его атмосферным фронтом. К ночи ожидается похолодание — до -3 градусов в Москве и до -5 градусов в области.