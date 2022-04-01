Усиление ветра и снег ожидаются в Москве 1 апреля

1 апреля погодные условия в Москве и Подмосковье будут определяться южным циклоном и его атмосферным фронтом. Как сообщает портал «Метеоновости», столбики термометров в столице покажут от +1 до +3 градусов, а в регионе — от -1 до +4 градусов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ночью в Москве ожидается до -3 градусов, в Подмосковье — до -5 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. На юге Московского региона ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. В связи с этим в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности до 22:00 субботы, 2 апреля. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.